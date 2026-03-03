Реклама

В России высказались о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Нарастание международной турбулентности в ситуациях открытых вооруженных конфликтов, которые затрагивают практически все страны мира, не бывает однозначного выигрыша, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там также подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

Депутат объяснил, что сейчас нет оснований говорить о плюсах перекрытия Ормузского пролива для экономики России, несмотря на новости о повышении цены на углеводороды. По его словам, это краткосрочная ситуация, в которой не стоит искать выигрыша, поскольку нарастающая международная напряженность, отсутствие понятных четких правил игры, стагнация мировой экономики, к падению спроса на углеводороды и обрушению целого ряда экономик.

«Поэтому Россия последовательно выступает за политико-дипломатический путь урегулирования любых конфликтов, за прекращение вооруженной конфронтации, за соблюдение международного права во всех ситуациях, в том числе касающихся морских перевозок. И на самом деле печально, что в текущей ситуации решения принимаются одной страной или небольшой группой стран, исходя из их сиюминутных задач и потребностей, причем именно политического характера, вряд ли просчитанных в среднесрочной и долгосрочной экономической перспективе», — сказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что на фоне операции Израиля и США в Иране, приведшей к проблемам с поставками нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива, биржевые цены на энергетический уголь всего за сутки взлетели на 8,6 процента, до максимума с декабря 2024 года.

