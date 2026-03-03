Реклама

Экономика
09:33, 3 марта 2026Экономика

Мировые цены на уголь взлетели

Bloomberg: Стоимость угля на мировых рынках достигла максимума за три года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Diego Vara / Reuters

На фоне операции Израиля и США в Иране, приведшей к проблемам с поставками нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива, биржевые цены на энергетический уголь всего за сутки взлетели на 8,6 процента, до максимума с декабря 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Так, поставка угля из австралийского Ньюкасла, эталона для азиатского рынка, подорожала до 128,7 доллара за тонну. Акции австралийских угольных компаний Whitehaven Coal Ltd. и New Hope Corp. выросли более чем на пять процентов.

Покупатели готовятся к возможным продолжительным перебоям с поставками СПГ, поскольку катарский завод в Рас-Лаффане впервые за 30 лет работы остановился из-за атаки беспилотников со стороны Ирана. Предприятие отвечает примерно за 20 процентов всего мирового предложения СПГ. Сроки возобновления его работы не сообщаются.

Стоимость газа на европейском рынке на этом фоне превысила 550 долларов за тысячу кубометров впервые с февраля 2025 года. По оценке The New York Times (NYT), проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив также создают серьезные риски для крупных экономик Азии. В частности, Китай импортирует с Ближнего Востока около половины всей нефти, и если конфликт затянется, ему придется тяжело.

