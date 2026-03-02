Азиатским экономикам предсказали катастрофу из-за Ирана

NYT: Ситуация в Ормузском проливе ударит по Тайваню, а значит, по всему миру

Проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив создают серьезные риски для крупных экономик Азии. Об этом предупредило издание The New York Times (NYT).

Оно обратило внимание на то, что власти Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Индии внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, большая часть которой в конечном итоге попадает в Азию. Длительная война в регионе или блокада Ормузского пролива представляют серьезную угрозу для этих стран.

В частности, нефть с Ближнего Востока имеет решающее значение для энергетической безопасности КНР. Как отметили аналитики, если конфликт затянется, у Пекина не будет возможности смягчить катастрофические последствия. Тем более что он уже сталкивается с экономическим спадом из-за кризиса на рынке недвижимости, который сильно бьет по домохозяйствам, а уровень безработицы среди молодежи очень высок.

NYT напомнило, что Китай импортирует более 50 процентов своей сырой нефти морским путем с Ближнего Востока. Примерно 25 процентов этого объема поступает из Ирана. Прекращение персидских поставок в конечном итоге вынудит Пекин покупать более дорогую нефть из других источников. По данным компании Kpler, материковому Китаю хватит запасов сырой нефти на 115 дней. Кроме того, у него есть нефтепроводы, по которым нефть поступает из России и Казахстана. Власти КНР вложили миллиарды долларов в возобновляемые источники энергии, однако в краткосрочной перспективе без альтернативных поставок углеводородов Пекину не обойтись.

В свою очередь, Япония и Южная Корея оказались еще более уязвимы к проблемам в Ормузском проливе. Более 90 процентов импорта японской нефти поступает по этому маршруту. Для Южной Кореи этот показатель составляет 70 процентов.

В Японии запасов нефти хватит на 254 дня, а Южной Корее — более чем на 210 дней. И даже если поставки энергоносителей возобновятся, их непрекращающееся подорожание нанесет обеим странам серьезный экономический ущерб. Для Японии эта проблема особенно актуальна, если учесть затяжной период инфляции, с которой продолжают бороться ее власти.

Однако наибольшую опасность для мировой экономики представляет ситуация на Тайване. Остров импортирует более 96 процентов энергоресурсов, большая часть из которых поступает с Ближнего Востока. Около 60 процентов тайваньской нефти и примерно треть природного газа доставляются через Ормузский пролив. Как пишет издание, любая серьезная нехватка энергоносителей на Тайване может поставить под угрозу мировую экономику, которая зависит от мощных производственных мощностей Тайбэя по выпуску полупроводников, используемых в смартфонах, электромобилях и системах искусственного интеллекта. Эксперты полагают, что запасов нефти на острове хватит всего на 120 дней, а газа — лишь на 11 дней.

Ранее Китай потребовал от США и Израиля немедленно прекратить атаки на Иран. В Пекине призвали вернуться к переговорам ради мира и стабильности на Ближнем Востоке.