Китай обратился с требованием к США на фоне атаки на Иран

МИД КНР: Китай требует от США и Израиля немедленно прекратить атаки на Иран

Китай требует от США и Израиля немедленно прекратить атаки на Иран. Об этом заявил МИД КНР, передает РИА Новости.

«Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с военными ударами США и Израиля по Ирану. Мы призываем к немедленному прекращению военной операции (...). Следует предотвратить дальнейшую эскалацию, возобновить диалог и переговоры, чтобы сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке», — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Китай считает необходимым уважать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Исламской республики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого осудил атаки США и Израиля на Иран. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Тегерана.