Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аракчи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает российское ведомство в Telegram.

«Иранский министр сообщил о шагах руководства Ирана по отражению агрессии США и Израиля, которые в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы», — сказано в публикации.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Лавров осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран. Он также призвал остановить атаки по Тегерану и вернуть урегулирование конфликта в русло дипломатического урегулирования .

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».