Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:27, 30 мая 2026Силовые структуры

Премиум-эскортницу задержали в Москве

В Москве задержали премиум-эскортницу Кристину Лекси по заявлению актера Гогунского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Кристины Лекси

В Москве задержали бывшую подругу рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) и по совместительству премиум-эскортницу Кристину Лекси после заявления актера Виталия Гогунского, который известен по роли Кузи в сериале «Универ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист обиделся на девушку за слитые в сеть ролики с вечеринки, где он обнимается с ней. В своем заявлении Гогунский написал, что Лекси опубликовала материалы без его согласия, и осудил ее за контент для взрослых, который она якобы продает несовершеннолетним в своем закрытом канале.

Обнародованное эскортницей видео привело в ярость и балерину Анастасию Волочкову, которая тоже была на вечеринке, но она не стала жаловаться в полицию.

Претензии к Кристине имеются также у ее пиар-менеджера и ряда сотрудников, которым Лекси задерживала и не выплачивала зарплату.

По данным Mash, экс-девушка Техника ранее была замечена в обществе футболистов «Зенита». Ее расценки начинаются от 50 тысяч рублей в час и 400 тысяч — за ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно поздравить мировое сообщество». ВСУ впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС. Что известно?

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 беспилотников ВСУ

    Удар ВСУ по Запорожской АЭС назвали слабоумием

    Стало известно о спасательной операции самки дельфина и ее детеныша в Севастополе

    Премиум-эскортницу задержали в Москве

    Раскрыта цель визита наследного принца Ирана в Одессу

    Медведь разнял дерущихся бобров в российском заповеднике и попал на видео

    На опасную находку наткнулись российские дети во время игры в прятки

    На ЗАЭС рассказали об угрозе из-за атак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok