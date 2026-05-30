Премиум-эскортницу задержали в Москве

В Москве задержали бывшую подругу рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) и по совместительству премиум-эскортницу Кристину Лекси после заявления актера Виталия Гогунского, который известен по роли Кузи в сериале «Универ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист обиделся на девушку за слитые в сеть ролики с вечеринки, где он обнимается с ней. В своем заявлении Гогунский написал, что Лекси опубликовала материалы без его согласия, и осудил ее за контент для взрослых, который она якобы продает несовершеннолетним в своем закрытом канале.

Обнародованное эскортницей видео привело в ярость и балерину Анастасию Волочкову, которая тоже была на вечеринке, но она не стала жаловаться в полицию.

Претензии к Кристине имеются также у ее пиар-менеджера и ряда сотрудников, которым Лекси задерживала и не выплачивала зарплату.

По данным Mash, экс-девушка Техника ранее была замечена в обществе футболистов «Зенита». Ее расценки начинаются от 50 тысяч рублей в час и 400 тысяч — за ночь.