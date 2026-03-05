В Японии задумали распечатать нефтяную кубышку

Bloomberg: НПЗ попросили открыть доступ к стратегическим запасам нефти в Японии

Представители японской нефтепереработки на фоне проблем с поставками углеводородов через фактически перекрытый Ираном Ормузский пролив просят власти распечатать нефтяную кубышку страны, открыв доступ к стратегическим запасам. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

«Переработчики ведут переговоры с властями о доступе к государственным запасам, а также к нефти, хранящейся в резервуарах, сданных в аренду странам-производителям», — говорится в публикации, авторы которой отмечают, что НПЗ просят не затягивать запланированную выдачу соответствующих разрешений. В статье говорится, что по крайней мере один из них уже отменил мартовские поставки бензина, авиационного топлива и дизеля, чтобы отдать приоритет внутреннему потреблению.

Япония получает более 90 процентов своей нефти из стран Ближнего Востока, в том числе 42 процента из ОАЭ и 40 процентов из Саудовской Аравии. На конец прошлого года, по данным Минторга страны, нефтяные резервы Токио были рассчитаны на использование в течение 254 дней, включая национальные запасы на 146 дней и запасы частников, эквивалентные 101 дню потребления.

Цены на нефть на этой неделе ускорили рост после нападения США и Израиля на Иран и последовавших ответных действий Тегерана, включавших заявление о закрытии Ормузского пролива, а также атаки на связанные с углеводородами объекты в ряде стран Ближнего Востока. Поставки через пролив осуществляются в основном в страны Азии, что уже сказалось на котировках дальневосточных бирж, включая японскую.