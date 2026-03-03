Заявление о блокировке Ормузского пролива пока не взвинтило цены на нефть

Стоимость барреля нефти марки Brent составляет 3 марта около $80

Заявление cоветника командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахима Джабари о блокировке Ормузского пролива, через который проходят значительные объемы нефти и СПГ, пока не взвинтило цены на углеводороды. Согласно данным торгов, нефть дорожает утром 3 марта примерно на три процента — стоимость барреля марки Brent составляет около 80 долларов.

Представитель КСИР сказал накануне, что любое судно, пытающееся пройти через пролив, акваторию которого Иран рассматривает как свои территориальные воды, будет сожжено. «Мы не позволим ни одной капли нефти покинуть этот регион», — подчеркнул Джабари.

Американские военные, в рамках противостояния с которыми Иран делает соответствующие заявления, не подтверждают блокировку Ормузского пролива, указывая на отсутствие каких-либо признаков его минирования или патрулирования со стороны Тегерана.

В Центральном командовании США, на которое ссылаются журналисты, отдельно отмечают, что 80 процентов «их нефти» поставляется Китаю и остановка поставок нанесет вред именно ему. Речь, судя по всему, идет именно об иранской нефти, в то время как Тегеран заявлял о намерении блокировать любые поставки.

После нападения Израиля и США на Иран и последовавшего за ним обострения на Ближнем Востоке крупнейшие мировые страховые компании решили перестать страховать от военных рисков суда, заходящие в Персидский залив. По данным Bloomberg, соответствующее решение вступит в силу 5 марта.