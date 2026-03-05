Реклама

17:09, 5 марта 2026Экономика

Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

Цена российской нефти марки Urals достигла максимальных с октября $53 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На фоне роста мировых цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана стоимость российской нефти достигла максимальных почти за полгода уровней. «Баррель нефти Urals стоит 53 доллара — самый высокий уровень с октября 2025 года», — говорится в обзоре «БКС Мир инвестиций».

Отмечается, что локального минимума показатель достигал 7 января, когда цена опускалась до 36,5 доллара за баррель. При этом снижения дисконта Urals к нефти марки Brent, стоившей к моменту написания материала около 83,5 доллара, не происходит, указали аналитики.

«Разочаровала динамика дисконта в дальневосточном порту Козьмино», — пишут они, подчеркивая, что за неделю скидка Urals к Brent выросла на 0,7 доллара.

Ранее в четверг стало известно, что нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в прошлом месяце к уровням февраля 2025 года примерно в 1,9 раза — с 771,3 до 432,3 миллиарда рублей, в то время как компенсирующийся из ФНБ недобор относительно показателя базового объема нефтегазовых доходов составил 153,2 миллиарда рублей.

