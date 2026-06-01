17:32, 1 июня 2026Экономика

Банк России продлил ограничения на некоторые денежные переводы

Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Банк России сохранил (на период с 8 июня по 7 декабря) ряд ограничений на денежные переводы. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Там сказано, что физические лица — нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств.

Впрочем, последнее ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Кроме того, перечисленные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», — уточнил регулятор.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2026 года объем операций через Систему быстрых платежей увеличился на 17 процентов.

