Дан мрачный прогноз по срокам восстановления производства газа в Катаре

Reuters: На возвращение к прежним объемам производства СПГ в Катаре уйдет месяц

Катару потребуется не менее месяца, чтобы вернуться к прежним объемам производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз источников, знакомых с ситуацией.

После приостановки работы местной нефтегазовой компании Qatar Energy на восстановление производства СПГ в ближневосточной стране потребуется как минимум порядка 30 дней. Две недели уйдет на перезапуск работы завода в городе Рас-Лаффан, еще столько же — на переход к прежним мощностям, отметили собеседники агентства.

В этом районе Катара расположены основные объекты по сжижению, хранению и отгрузке газа. Инфраструктура комплекса включает 14 линий СПГ. Их совокупная ежегодная мощность оценивается примерно в 77 миллионов тонн, что делает ближневосточную страну одним из мировых лидеров по производству СПГ.

Ранее руководство QatarEnergy объявило форс-мажор. Решение было принято в связи с временным прекращением производства СПГ и сопутствующих продуктов после ракетной атаки Ирана на завод в Рас-Лаффане.

Обстрелу подверглись резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а также энергетический объект, входящий в структуру QatarEnergy. На этом фоне правительство Катара объявило чрезвычайное положение в стране.