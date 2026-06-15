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21:14, 15 июня 2026Мир

Трамп заявил о необходимости разговора с «Хезболлой»

Трамп: США хотят поговорить с «Хезболлой» по Ливану
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Moneymaker / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует провести переговоры с «Хезболлой» по Ливану. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы исправить ситуацию в Ливане, потому что кажется, что это никогда не закончится... Так что "Хезболла"... Мы должны немного поговорить с "Хезболлой"», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, а Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Текст соглашения будет опубликован после встречи американской и иранской делегаций 19 июня, пояснил президент США.

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