FT: Цена на нефть почти превысила $100 за баррель из-за войны с Ираном

Цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе. Все это происходит из-за войны США и Израиля с Ираном, пишет The Financial Times (FT).

Американские и иранские власти неоднократно заявляли об атаках на суда в Ормузском проливе, который является одним из главных корридоров поставок нефти. В результате корабли, которые транспортируют нефть и СПГ, столкнулись с рисками.

Следом Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт намерены либо сократить добычу, либо полностью закрыть месторождения, поскольку существует риск, что их хранилища окажутся переполнены из-за скопления нефти в Персидском заливе, ранее предназначенной для экспорта. Если атаки на нефтяные месторождения и энергетическую инфраструктуру продолжатся, это вызовет новую угрозу, которая спровоцирует скачок цен на энергоресурсы.

На минувшей неделе американская марка нефти West Texas Intermediate продемонстрировала наибольший недельный рост за всю историю — до 90,90 доллара за баррель (+36 процента). Международный маркер Brent, в свою очередь, достиг 92,69 доллара, хотя в начале января он торговался на отметке 60 долларов за баррель.