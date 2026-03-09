Реклама

Экономика
00:16, 9 марта 2026Экономика

Цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе. Все это происходит из-за войны США и Израиля с Ираном, пишет The Financial Times (FT).

Американские и иранские власти неоднократно заявляли об атаках на суда в Ормузском проливе, который является одним из главных корридоров поставок нефти. В результате корабли, которые транспортируют нефть и СПГ, столкнулись с рисками.

Следом Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт намерены либо сократить добычу, либо полностью закрыть месторождения, поскольку существует риск, что их хранилища окажутся переполнены из-за скопления нефти в Персидском заливе, ранее предназначенной для экспорта. Если атаки на нефтяные месторождения и энергетическую инфраструктуру продолжатся, это вызовет новую угрозу, которая спровоцирует скачок цен на энергоресурсы.

На минувшей неделе американская марка нефти West Texas Intermediate продемонстрировала наибольший недельный рост за всю историю — до 90,90 доллара за баррель (+36 процента). Международный маркер Brent, в свою очередь, достиг 92,69 доллара, хотя в начале января он торговался на отметке 60 долларов за баррель.

