Экономика
02:20, 8 марта 2026Экономика

Дмитриев рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — сказал он.

К своему посту чиновник прикрепил графики динамики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения. Все они демонстрируют стремительный рост стоимости.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби сделал мрачный прогноз. По его словам, все производители энергоносителей в Персидском заливе прекратят экспорт углеводородов в течение нескольких недель, если конфликт с Ираном продолжится и цена нефти достигнет 150 долларов за баррель.

