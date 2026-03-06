Реклама

14:44, 6 марта 2026

Один из крупнейших производителей газа сделал мрачный прогноз

FT: Страны Персидского залива прекратят экспорт углеводородов в ближайшие недели
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Все производители энергоносителей в Персидском заливе прекратят экспорт углеводородов в течение нескольких недель, если конфликт с Ираном продолжится и цена нефти достигнет 150 долларов за баррель. Об этом, как сообщило Reuters, в интервью Financial Times заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По его словам, все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится. Так будут вынуждены поступить все экспортеры в регионе Персидского залива. Кроме того, министр полагает, что американо-иранский конфликт повлияет на рост ВВП по всему миру. Энергоносители подорожают, возникнет дефицит некоторых товаров, а многие заводы не смогут обеспечивать поставки.

Также он уточнил, что даже если противостояние на Ближнем Востоке прекратится немедленно, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.

По прогнозам, после приостановки работы катарской нефтегазовой компании Qatar Energy на восстановление производства СПГ стране потребуется как минимум порядка 30 дней. Две недели уйдет на перезапуск работы завода в городе Рас-Лаффан, еще столько же — на переход к прежним мощностям.

