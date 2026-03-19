Мир
05:55, 19 марта 2026

Катарская энергетическая компания сообщила об еще одном ракетном ударе по инфраструктуре

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yousef Masoud / Globallookpress.com

Катарская энергетическая компания Qatar Energy в соцсети X. сообщила об еще одном ракетном ударе по инфраструктуре.

Там отметили, что помимо атаки в городе Рас-Лаффан вечером 18 марта, ранним утром 19 марта были атакованы некоторые объекты, связанные с производством сжиженного природного газа.

В компании отметили, что в результате атаки возник большой пожар, что повлекло за собой значительный ущерб. На месте работают экстренные службы, о пострадавших информации не поступало.

Ранее Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб. Персонал эвакуировали, пострадавших нет.

