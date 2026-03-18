23:33, 18 марта 2026

Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

Фото: Jochen Tack / Globallookprss.com

Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy в соцсети X.

В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб. Персонал эвакуировали, пострадавших нет.

Минобороны Катара заявило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. Четыре удалось перехватить.

Рас-Лаффан — крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20 процентов мировых поставок.

Ранее представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.

Глава военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран обновил список целей на Ближнем Востоке и приравнял нефтяные объекты США к военным базам. Он подчеркнул, что по ним будут нанесены мощные удары.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Известная российская актриса попала в базу «Миротворца»

    Венгрия отказалась участвовать в войне вместе с Европой

    Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

    В Сербии рассказали об охране газопровода с газом из России

    Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

    В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

    Каллас призвали заменить на посту главы евродипломатии

    В США оценили шансы экономики страны выдержать войну с Ираном

    В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

    Все новости
