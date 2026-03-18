Иран пообещал «сжечь все дотла»

IRIB: Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага

Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», сообщает IRIB.

«Мы заявляем трусливой и агрессивной армии преступной Америки и жестокому, детоубийственному сионистскому режиму, что вы будете вынуждены бросить своих солдат в воду и потерять свое достоинство», — сказал он.

По его словам, это предупреждение и угроза для преступников, которые совершили нападение на часть топливной и энергетической инфраструктуры Ирана на юге страны. Он подчеркнул, что топливная, энергетическая и газовая инфраструктура, связанная с источником агрессии, будет сожжена дотла при первой же возможности.

Ранее Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отмечается, что причиной стал удар сил США и Израиля по нефтегазовым месторождениям Южный Парс.