Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 18 марта 2026

Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Саудовской Аравии и ОАЭ

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Staff / Reuters

Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает IRIB News.

«Покиньте районы нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре», — говорится в материале.

Как сообщает Times of Israel, Иран угрожает, в частности, нефтеперерабатывающему заводу «Самреф» в Саудовской Аравии и нефтехимическому комплексу в Джубайле. Он также угрожает газовому месторождению Аль-Хасан в ОАЭ и нефтехимическим заводам и нефтеперерабатывающему заводу в Катаре.

Ранее Иран заявил, что силы США и Израиля нанесли удар по его нефтегазовым месторождениям Южный Парс. Израиль, в свою очередь, подтвердил нанесение ударов по объектам на этом месторождении.

На фоне перекрытия Ормузского пролива президент России Владимир Путин заявил 9 марта, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа. Однако, по его словам, России «от них нужен сигнал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok