16:04, 18 марта 2026Мир

Иран впервые пожаловался на удары по его нефтегазовой инфраструктуре

Tasnim: Иран заявил, что США и Израиль ударили по его нефтяному месторождению
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран заявил, что силы США и Израиля нанесли удар по его нефтегазовым месторождениям Южный Парс. Об этом сообщает иранское государственное агентство Tasnim.

«Часть газоперерабатывающих заводов, расположенных в особой экономической зоне Южный Парс в Ассалуйе, была поражена снарядом американцев и сионистов (израильтян — прим. «Ленты ру»)», — передает корреспондент слова местного чиновника.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler сообщило, что Иран после эскалации на Ближнем Востоке и последовавшей блокировки поставок сырья через Ормузский пролив сохранил темпы вывоза своей нефти на сопоставимом с прежними уровне.

