Иран сохранил темпы экспорта нефти

Bloomberg: Иран в марте экспортирует нефть в сопоставимых с февральскими темпах

Иран после эскалации на Ближнем Востоке и последовавшей блокировки поставок сырья через Ормузский пролив сохранил темпы вывоза своей нефти на сопоставимых с прежними уровнях. Об этом со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler пишет Bloomberg.

Среднесуточные темпы экспорта составили 1,2 миллиона баррелей в сутки против 1,5 миллиона ранее. При этом три четверти из поставленных на мировые рынки 27,2 миллиона баррелей пришлись именно на Тегеран, а ежедневные поставки других стран региона рухнули с 14 миллионов до 400 тысяч баррелей.

Такая статистика говорит о том, что «жесткая позиция» позволила Тегерану защитить свои продажи, одновременно ограничив экспорт других стран, что привело к резкому росту мировых цен на энергоносители, констатировали авторы публикации. Они отметили, что это толкает США к еще более радикальным мерам вроде ударов по базам, расположенным вблизи Ормузского пролива.

Цены на бензин в США выросли уже почти на доллар за галлон (3,785 литра). Страдают от подорожания топлива или его дефицита и другие страны по всему миру. На фоне этого австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, который в первый же день американо-израильских ударов по Ирану поддержал применение силы с целью «предотвращения дальнейших угроз международному миру и безопасности», заявил, что последствия происходящего сейчас на Ближнем Востоке станут сопоставимыми с влиянием пандемии коронавируса и скажутся на жизни каждого человека по всему миру.

