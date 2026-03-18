08:29, 18 марта 2026Экономика

Поддержавший удары по Ирану политик предупредил об экономических последствиях для каждого

Премьер Австралии: Ближневосточный конфликт повлияет на жизнь каждого человека
Дмитрий Воронин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Экономику Австралии ожидают потрясения из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, последствия которого «будут ощущаться и после его завершения». Об этом предупредил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, которого цитирует ТАСС.

Как отметил политик, эффект от происходящего будет сопоставим с влиянием пандемии коронавируса и скажется на жизни каждого человека по всему миру. По его словам, Австралия, несмотря на удаленность от зоны боевых действий, также «не застрахована от таких последствий».

Заявления Альбанезе, который в первый же день американо-израильских ударов по Ирану поддержал применение силы с целью «предотвращения дальнейших угроз международному миру и безопасности», прозвучало на фоне обострившейся в Австралии ситуации с бензином. После перекрытия Тегераном Ормузского пролива топливо резко подорожало, что сказалось в том числе и на американском розничном рынке.

«Мир изменился, и мы должны признать это и отреагировать на перемены», — подчеркнул в связи с возникшим дефицитом австралийский премьер. Он также выступил за построение более самостоятельной экономики, которая будет опираться «на собственные ресурсы и конкурентные преимущества».

