12:57, 28 февраля 2026Мир

Австралия поддержала удары США по Ирану

Премьер Австралии Альбанезе поддержал удары США по Ирану
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Энтони Альбанезе

Энтони Альбанезе . Фото: Chalinee Thirasupa / AP

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал удары США по Ирану. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

По его словам, ядерная программа Ирана представляет угрозу глобальному миру и безопасности, а международное сообщество ясно дало понять, что иранскому режиму нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие.

«Мы поддерживаем действия Соединенных Штатов, направленные на предотвращение получения Ираном ядерного оружия и на предотвращение дальнейших угроз со стороны Ирана международному миру и безопасности», — заявил он.

Политик призвал австралийцев воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну. Альбанезе подчеркнул, что министерство иностранных дел и торговли активировало свой кризисный центр для оказания консульской поддержки согражданам в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В видеообращении он отметил, что цель Вашингтона — «защита американского народа». Глава Белого дома добавил, что Тегеран угрожает Соединенным Штатам, американским базам за рубежом и союзникам США.

