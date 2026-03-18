Бензин в США подорожал до максимума за три года

Стоимость бензина в США выросла до максимума с осени 2023 года

Стоимость бензина достигла максимальных с осени 2023 года уровней — галлон (3,785 литра) топлива подорожал за месяц почти за доллар, подскочив с 2,9 до 3,79 доллара. Об этом со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации сообщает ТАСС.

В то же время, например, в Калифорнии цены на бензин значительно превышает указанные уровни, составляя 5,54 доллара за галлон.

До трехлетних максимумов топливо подорожало на фоне перекрытия Ираном поставок через Ормузский пролив, последовавшего за началом ударов по стране со стороны США и Израиля. Цены взлетели в первые дни марта и продолжили расти в дальнейшем.

Американский президент Дональд Трамп, который в начале текущего президентского срока называл подешевевший бензин одним из ключевых своих достижений, в марте стал утверждать, что борьба с Тегераном важнее, чем текущая ценовая динамика. При этом он распорядился выбросить на рынок около 40 процентов стратегического нефтяного резерва.

В других странах также пытаются справиться с последствиями подорожания бензина. Так власти Шри-Ланки перевели госучреждения на четырехдневную рабочую неделю, а в Великобритании допускают введение ограничений на розничную продажу топлива.