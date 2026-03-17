12:40, 17 марта 2026Экономика

Азиатская страна перейдет на четырехдневку ради экономии топлива

В Шри-Ланке ради экономии топлива по средам перестанут работать госучреждения
Дмитрий Воронин

Фото: Pradeep Dambarage / NurPhoto via Getty Images

Власти Шри-Ланки в связи с экономией энергоресурсов объявили о переводе на четырехдневную рабочую неделю школ, университетов и некоторых других госучреждений. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что по средам продолжат работать больницы, таможня и порты, а вот госслужащих попросили по возможности воздержаться от поездок в офис, выполняя свои задачи дистанционно.

Шри-Ланка, как и некоторые другие государства в Южной Азии, переживает острый топливный кризис в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая привела к остановке поставок. Согласно введенным в стране ограничениям, водителям общественного транспорта разрешено приобретать не более 200 литров топлива в неделю, а обычным автомобилистам — не более 15 литров.

Страна входит в число обратившихся к России с просьбой о поставках энергоносителей. Также 17 марта стало известно, что закупки нефти с РФ обсуждает Таиланд.

