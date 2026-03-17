11:57, 17 марта 2026

Еще в одной азиатской стране заявили о намерении купить нефть из России

Reuters: Власти Таиланда на фоне цен на топливо обсудили с РФ закупки нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти Таиланда на фоне снижения топливных запасов и роста внутренних цен на дизельное топливо обсудили с российской стороной возможные закупки сырой нефти. Об этом со ссылкой на вице-премьера Пхипхата Ратчакитпракарна сообщает Reuters.

Таким образом, указанная страна стала еще одним крупным представителем Азии, нефтяной рынок которой серьезно пострадал из-за блокирования поставок по Ормузскому проливу, инициировавшим поставки из России.

Кабмин Таиланда обсудит закупки уже во вторник, 17 марта. Как отмечает агентство, в среду цены на дизель вырастут в стране после 15-дневной заморозки. Имеющихся запасов углеводородов Бангкоку хватит чуть более, чем на три месяца.

Ранее стало известно, что российская нефть подорожала в Индии почти до 100 долларов за баррель. При этом Нью-Дели наращивает закупки.

    Последние новости

    «Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

    Замедлению российской экономики нашли объяснение

    В России заявили о превосходстве зенитной «Вербы»

    Москвичам предложили альтернативные способы оплаты парковок

    Названа дата прощания с заслуженным артистом России Владимиром Ершовым

    Зеленский ответил на предупреждение Ирана о пугающих последствиях поддержки Израиля

    Раскрыта стартовая точка на пути российского футболиста к расправе над москвичкой

    Трехлетнего ребенка в нижнем белье нашли на пороге ЗАГСа в российском городе

    Еще одна страна Африки захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Курс доллара к рублю вырос до максимума за полгода

    Все новости
