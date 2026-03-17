Еще в одной азиатской стране заявили о намерении купить нефть из России

Reuters: Власти Таиланда на фоне цен на топливо обсудили с РФ закупки нефти

Власти Таиланда на фоне снижения топливных запасов и роста внутренних цен на дизельное топливо обсудили с российской стороной возможные закупки сырой нефти. Об этом со ссылкой на вице-премьера Пхипхата Ратчакитпракарна сообщает Reuters.

Таким образом, указанная страна стала еще одним крупным представителем Азии, нефтяной рынок которой серьезно пострадал из-за блокирования поставок по Ормузскому проливу, инициировавшим поставки из России.

Кабмин Таиланда обсудит закупки уже во вторник, 17 марта. Как отмечает агентство, в среду цены на дизель вырастут в стране после 15-дневной заморозки. Имеющихся запасов углеводородов Бангкоку хватит чуть более, чем на три месяца.

Ранее стало известно, что российская нефть подорожала в Индии почти до 100 долларов за баррель. При этом Нью-Дели наращивает закупки.