13:59, 16 марта 2026

Страна БРИКС стала покупать больше российской нефти

Минторгпром Индии: Нью-Дели нарастил импорт российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В марте 2026 года Индия нарастила объемы импорта российской нефти. Об этом заявил заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал. Его процитировало Reuters.

По его словам, такой динамики удалось добиться после того, как США временно отменили санкции на российскую нефть. Это позволило Индии продолжить ее импорт, приобретя те углеводороды, которые хранились на застрявших в море танкерах.

При этом чиновник посетовал на проблемы во внешней торговле Индии. В частности, серьезно пострадали экспортные поставки, которые оцениваются примерно в 100 миллиардов долларов в год. Причиной стали проблемы с логистикой, вызванные ближневосточным кризисом.

В свою очередь, издание NDTV обратило внимание на то, что с начала американо-иранского конфликта Индия увеличила импорт нефти из России, но уже не по тем же льготным ценам, что раньше. Есть сведения, что баррель этого углеводорода обходится ей на 10-20 долларов дороже. Агравал объяснил это повышение перебоями в глобальных поставках энергоносителей, вызванными продолжающимся конфликтом.

По данным Financial Times, Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья.

