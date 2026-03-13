19:41, 13 марта 2026

Стало известно о внушительной выгоде России от войны в Иране

FT: РФ получает $150 млн дополнительных доходов в день из-за роста цен на нефть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья. О внушительной выгоде РФ от войны в Иране сообщает Financial Times.

По данным британской газеты, после блокировки Ормузского пролива Россия получила 1,3-1,9 миллиарда долларов дополнительных доходов от налогов на экспорт нефти. На этом фоне Financial Times также называет Россию «одним из главных бенефициаров» военного конфликта на Ближнем Востоке.

Наращиванию поступлений от продаж нефти в российский бюджет способствует и временное снятие американских санкций. Ранее руководство Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) утвердило генеральную лицензию, разрешающую реализацию и поставки нефти из РФ, погруженной на танкеры до 12 марта. Мера будет действовать вплоть до 11 апреля.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФКак война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Эксперты полагают, что это приведет к увеличению поступлений в российский бюджет. В агентстве Kpler отмечают, что уже сейчас нефть из РФ продается в Индии на пять долларов за баррель дороже, чем эталонная североморская марка Brent, хотя еще недавно российским экспортерам приходилось сбывать сырье на ключевом для себя рынке с большими дисконтами. Аналитики подчеркивают, что каждое увеличение средней месячной цены Urals на 10 долларов приносит отечественным поставщикам дополнительные 2,8 миллиарда долларов дохода, из которых казна получает 1,63 миллиарда за счет налогов.

В целом в настоящее время российская нефть торгуется примерно на 20-30 долларов за баррель выше, чем в среднем за предыдущие три месяца. При этом в марте совокупные объемы сырья, застрявшего в морских танкерах, сократились на 11 миллионов баррелей (до 125 миллионов). Подобную динамику аналитики объяснили растущим спросом со стороны азиатских стран на фоне послабления американских санкций.

Все это не способствует скорому завершению конфликта на Украине, так как возможностей для финансирования боевых действий в соседней стране у Кремля в сложившихся реалиях становится больше. Об этом же ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, смягчение американских санкций предоставит России порядка 10 миллиардов долларов дополнительных доходов. «Это точно не помогает миру», — констатировал он.

    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    Отказ Трампа Зеленскому оценили тремя словами

    Иран ответил главе Пентагона и припомнил остров Эпштейна

    В США раскритиковали применение «Томагавков»

    В Госдуму внесут законопроект о запрете принуждения врачей к отказу от абортов

    Мигрант напал на богатого туриста и украл его часы за четыре миллиона рублей

    Голливудские коллеги Тимоти Шаламе посмеялись над желанием Кайли Дженнер сниматься в кино

    Футбольные команды «Спартак» и «Динамо» оштрафовали после матча в Кубке России

    Стало известно о внушительной выгоде России от войны в Иране

    Бастрыкин потребовал доклад о возрождении секты «бога Кузи»

    Все новости
