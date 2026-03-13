Реклама

16:03, 13 марта 2026

Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

Зеленский: Решение Трампа снять санкции с России не помогает миру
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа снять санкции против нефти России не помогает миру и принесет Москве миллиарды долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал «Новости.live» в Telegram.

«Смягчение санкций в отношении российской нефти со стороны США может предоставить России сумму около 10 миллиардов долларов. (...) Это точно не помогает миру», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что обеспокоен таким решением.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой планируемых переговоров Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам политика, переговоры лишь дадут украинскому лидеру «очередной чек, оплаченный французскими налогоплательщиками».

