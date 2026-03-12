Во Франции призвали оставить Зеленского без единого евро

Французский политик Филиппо: Ни единого евро больше Зеленскому и коррупции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой планируемых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом он написал в соцсети X.

«Сегодня утром мы узнали, что завтра Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце! На практике это означает, что он уедет с очередным чеком, оплаченным французскими налогоплательщиками», — заявил политик.

Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Киева. «Хватит этого цирка! Ни единого евро больше Зеленскому, войне и коррупции!» — подчеркнул он.

Ранее Филиппо раскритиковал угрозы киевского режима в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он уточнил, что угроза исходила от экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко.

По словам политика, режим Зеленского на Украине — это мафия, которую спонсирует Запад. Причиной же угроз со стороны Омельченко стала антиукраинская позиция венгерского премьера.