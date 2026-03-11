Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 11 марта 2026Мир

На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

Политик Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану убийством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал угрозы киевского режима в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свое недовольство он высказал в соцсети X.

«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!» — отметил он.

Филиппо уточнил, что угроза исходила от экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Режим Зеленского на Украине — это мафия, которую спонсирует Запад. Причиной же угроз со стороны Омельченко, по словам французского политика, стала антиукраинская позиция венгерского премьера.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что спецслужбы получили информацию о том, что Украина финансирует оппозицию в республике.

Также в Европейском союзе считают, что лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в случае победы на выборах может одобрить кредит Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

    Названо условие участия Ирана в переговорах о мире

    Фонд бизнесмена Галицкого вложил десятки миллионов долларов в боеприпасы для ВСУ

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Поезд насмерть сбил четырех человек в Москве

    Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

    ОАЭ атаковали ракетами и дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok