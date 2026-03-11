На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

Политик Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану убийством

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал угрозы киевского режима в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Свое недовольство он высказал в соцсети X.

«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!» — отметил он.

Филиппо уточнил, что угроза исходила от экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Режим Зеленского на Украине — это мафия, которую спонсирует Запад. Причиной же угроз со стороны Омельченко, по словам французского политика, стала антиукраинская позиция венгерского премьера.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что спецслужбы получили информацию о том, что Украина финансирует оппозицию в республике.

Также в Европейском союзе считают, что лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в случае победы на выборах может одобрить кредит Украине.