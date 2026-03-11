Реклама

Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

Politico: Лидер оппозиции Венгрии Мадьяр может одобрить кредит ЕС Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) считают, что лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в случае победы на выборах может одобрить кредит Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам трех дипломатов, и в Киеве, и в Брюсселе считают, что Мадьяр может быть более склонен к этому решению, особенно в случае, если будет решен вопрос с газопроводом «Дружба» или Венгрия получит какие-либо другие «пряники» от ЕС.

«Если [премьер-министр Венгрии] Орбан, вопреки прогнозам опросов, одержит победу на выборах, ЕС надеется, что он отойдет в сторону, поскольку ему больше не придется разжигать антиукраинские настроения, чтобы завоевать голоса избирателей», — отметили источники издания.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что европейские страны могут попытаться «сломать» премьера Венгрии в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля.

