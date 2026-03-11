Мирошник: Европейские страны могут попытаться сломать Орбана к выборам в Венгрии

Европейские страны могут попытаться «сломать» премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Если все будет проходить по стандартам нормального избирательного права, по устоявшимся традициям, то я не думаю, что у нынешнего руководства Венгрии, так жестко защищающей свои интересы, будут какие-либо проблемы. Но если его начнут ломать, не соблюдая вообще никакие нормы, то прогнозировать здесь очень сложно», — считает дипломат.

По его словам, Орбан «прекрасно понимает национальные интересы» и осознает, что поставки российских энергоносителей в значительной степени являются основой экономики Венгрии и ее конкурентоспособности на глобальных рынках. Он отметил, что этим венгерский премьер отличается от лидеров евротройки, которые вместо защиты национальных интересов стремятся «следовать трендам, сформированным в верхушке Европы».

Ранее Орбан обвинил Украину в попытке добиться хаоса в Венгрии с помощью вмешательства в местные выборы. Он заявил, что Киев использует политический шантаж, однако Будапешт не сдастся.