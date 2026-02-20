Орбан заявил о желании Украины добиться хаоса в Венгрии

Реклама

Орбан: Украина хочет добиться хаоса в Венгрии, используя политический шантаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Украина хочет добиться хаоса в Венгрии, вмешиваясь в местные выборы и используя политический шантаж, однако Венгрия не сдастся. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

По мнению Орбана, Киев финансирует оппозицию в Венгрии.

Он также обвинил Украину в том, что она используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств.

«Украина хочет хаоса в Венгрии», — подчеркнул он.

Ранее Орбан назвал Украину виновницей взрыва «Северного потока».

