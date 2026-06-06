Во ВЦИОМ назвали уровень напряженности в российском обществе

Гендиректор ВЦИОМ Абрамов: Уровень напряжения в российском обществе не критичен

В российском обществе присутствует напряженность, но ее уровень не критичен и не переходит в резкие внешние реакции. Данные по этому параметру назвал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сегодняшнее состояние общества — это не апатия и не доминирующая тревога. Скорее это сочетание устойчивости, адаптации и умеренного оптимизма, при том что чувствительность к происходящему остается достаточно высокой Константин Абрамов гендиректор Фонда ВЦИОМ

По его словам, для измерения настроения общества специалисты используют вектор напряженности — его показатели находятся на уровне минус четыре пункта. «Это означает, что напряжение в обществе присутствует, но оно скорее внутреннее, не переходящее в резкие внешние реакции. То есть люди чувствительны к происходящему, но в целом сохраняют эмоциональный контроль и адаптацию», — пояснил Абрамов.

Среди наиболее позитивно настроенных групп населения директор выделил по этому показателю молодежь: доля жизнерадостных молодых людей составляет 44 процента, что выше среднего уровня по стране (35 процентов). При этом Абрамов отметил, что у младших миллениалов, которые строят карьеры и семьи, уровень тревожности выше. «Это вполне нормально и объяснимо: именно на этом этапе особенно остро воспринимаются вопросы стабильности, будущего и личных перспектив», — заключил он.

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