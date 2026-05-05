15:32, 5 мая 2026

Психотерапевт раскрыла доступный каждому способ стать здоровее и счастливее

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FREEPIK2 / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина раскрыла простой и доступный каждому способ стать здоровее и счастливее. Им врач поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Крашкиной, улучшить ментальное и физическое самочувствие помогает уборка. Врач объяснила, что во время любой физической активности организм вырабатывает улучшающие настроение эндорфины и связанный с мотивацией и ощущением награды за проделанную работу дофамин. Благодаря этому у людей появляется ощущение легкости и удовлетворения после уборки.

«Регулярная умеренная физическая нагрузка, в том числе в виде бытовой активности, помогает поддерживать внимание, память, способность концентрироваться и замедлять возрастное снижение этих способностей. Для людей любого возраста уборка может снизить уровень тревоги и напряжения после стресса», — добавила Крашкина.

Врач отметила, что положительное влияние на психику оказывает и порядок в доме. Она объяснила, что визуальный хаос и захламленность пространства повышают уровень кортизола — гормона стресса, особенно у людей, которые воспринимают уборку и организацию дома как свою ответственность.

Наконец, уборка дает ощутимое чувство контроля в периоды неопределенности, добавила Крашкина. По ее словам, это поддерживает самооценку, позволяет лучше регулировать эмоции и повышает субъективное чувство устойчивости перед сложными жизненными обстоятельствами.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик предупредил, что бытовые чистящие средства могут быть опасны для легких. Наиболее опасными веществами, применяемыми во время уборки, он назвал хлорсодержащие средства.

