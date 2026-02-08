Реклама

07:30, 8 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы разрушающие легкие средства для уборки

Врач Демидик: Бытовые чистящие средства могут разрушать легкие
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tanyastock / Shutterstock / Fotodom

Бытовые чистящие средства могут быть опасны для легких, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Наиболее опасными веществами, которые мы применяем в домашнем обиходе, безусловно, являются хлорсодержащие средства — они могут вызывать раздражение дыхательных путей с риском химического ожога. Средства для чистки стекол, содержащие аммиак или нашатырный спирт, при вдыхании могут повредить слизистые дыхательных путей, образуя едкий щелочной газ», — предупредил Демидик.

Опасны, по его словам, могут быть и кислотные средства, которые выделяют едкие пары, раздражающие слизистую и альвеолы легких. Особенно вредны, добавил врач, различные растворители: они могут оказывать прямое токсическое воздействие на легкие и центральную нервную систему.

«Никогда нельзя смешивать между собой разные чистящие средства. Они могут вступить в непредсказуемую химическую реакцию, вызвав поражения дыхательной системы, кожи и глаз, вплоть до химического ожога. Категорически нельзя смешивать хлорсодержащие средства с аммиаком, потому что образующиеся хлорамины вызывают тяжелые бронхоспазмы и могут привести к отеку легких. А смешивание препаратов с хлором с кислотами дает хлорный газ», — рассказал врач.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что поедание льда и сосулек чревато серьезным отравлением, заражением инфекциями и переохлаждением горла. В снег могут попасть кишечная палочка и яйца гельминтов — они быстро активируются в тепле организма, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту, расстройства стула, а также лихорадку.

    Обсудить
