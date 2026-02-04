Россиян попросили не есть снег и сосульки

Врач Волгина: Поедание снега может вызвать сильное отравление

Поедание льда и сосулек чревато серьезным отравлением, заражением инфекциями и переохлаждением горла. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

В снег могут попасть кишечная палочка и яйца гельминтов — они быстро активируются в тепле организма, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту, расстройства стула, а также лихорадку. Отравление можно получить благодаря выхлопным газам, промышленным выбросам и противогололедным реагентам — они быстро поглощаются снегом. Сосульки образуются из талой воды, стекающей с крыш, и могут содержать птичий помет, плесень и грязь, которые также могут приводить к отравлениям.

Кроме того, поедание льда может вызвать ангину и обострение хронических заболеваний — фарингита и тонзиллита. Воздействие холода снижает местный иммунитет, позволяя болезнетворным бактериям и вирусам проникнуть в ослабленный организм, добавила врач.

Ранее россиян предупредили о риске получить так называемую «снежную слепоту» (фотокератит). По словам Татьяны Шиловой, профессора, доктора медицинских наук и офтальмохирурга, свежий снег может работать как мощный отражатель света и ультрафиолета.