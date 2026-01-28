Россиян предупредили о риске получения «снежной слепоты»

Офтальмолог Шилова: Россияне в солнечную погоду могут получить «снежную слепоту»

В солнечную зимнюю погоду есть риск заработать «снежную слепоту» из-за того, что свежий снег работает как мощный отражатель света и ультрафиолета. Об этом в разговоре с RT заявила Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург.

«Снежная слепота» — это народное название фотокератита или по-другому ультрафиолетового ожога роговицы глаза. В средней полосе страны риски заработать такую болезнь меньше, нежели в горах и на севере, но они все равно есть.

«Риск повышается, если человек долго находится на улице в яркую погоду: прогулка по открытым пространствам, катание на коньках/лыжах, работа на участке, длительное пребывание на льду/снегу, особенно при ветре и без очков», — пояснила Шилова.

Врач также отметила, что если человек начинает чувствовать выраженную светобоязнь, ощущение песка, жжение и резь в глазах, слезотечение и покраснение; спазм век, а также затуманивание и временное снижение четкости зрения, значит, он получил ожог.

«Классика фотокератита — задержка симптомов: человек погулял днем, а проблема [возникает] вечером или ночью», — добавила Шилова.

Чаще всего «снежную слепоту» получают дети и подростки, а также люди со светлыми глазами и пациенты после офтальмохирургии или с заболеваниями глазной поверхности. Чтобы избежать зимних ожогов, в яркую погоду стоит носить солнечные очки и не смотреть на солнце даже на секунду.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз.