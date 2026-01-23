Реклама

Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз

Офтальмолог Дементьев призвал не использовать чайные пакетики для лечения глаз
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» эффективность компрессов из чайных пакетиков при лечении глаз. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В передаче речь шла о том, как лечить синдром сухого глаза — состояние, при котором не выделяется достаточно слезной жидкости, из-за чего у человека могут появиться резь, жжение, зуд и покраснение глаз. Дементьев отметил, что многие люди используют народные средства, чтобы избавиться от этого состояния.

Так, рассказал офтальмолог, некоторые капают в глаза отвар ромашки, масло лаванды или мед. Дементьев призвал этого не делать, так как эти жидкости не только не помогут избавиться от неприятных симптомов, но и могут вызвать аллергию и усугубить состояние. Кроме того, он посоветовал не капать в глаза луковый сок, как рекомендует другой народный метод лечения. «Чем может помочь лук? Когда совсем мало слезы, можно просто его подержать или понюхать. Слезная железа начнет работать более активно», — подчеркнул он.

Наконец, врач выступил против компрессов из чайных пакетиков. «Чайные пакетики не помогут. Неизвестно, что находится в этих пакетиках. (...) Поэтому выкидываем [их] в помойку», — заключил Дементьев.

Ранее офтальмолог назвал неожиданную причину, по которой возникает синдром сухого глаза. Таковой Дементьев счел проблемы с органами ЖКТ.

