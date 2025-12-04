Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 4 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданную причину проблем со зрением

Врач Дементьев заявил, что заболевания ЖКТ могут вызывать синдром сухого глаза
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Adam Gregor / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова назвали неожиданную причину глазных заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалисты заявили, что проблемы со зрением могут возникать из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Взаимосвязь между кишечником и глазами кажется странной, но на самом деле появляется все больше исследований, подтверждающих, что есть взаимосвязь между хеликобактер пилори (бактерия, вызывающая воспалительные процессы — прим. «Ленты.ру»), которая находится в желудке, дисбактериозом, который, как известно, протекает в кишечнике, и заболеваниями, связанными с глазами», — рассказала Миронова.

Дементьев отметил, что заболевания ЖКТ могут вызывать синдром сухого глаза. Также, по его словам, проблемы с этой группой органов могут провоцировать увеит — хроническое воспаление сосудистой оболочки глаза. Кроме того, люди с хеликобактер пилори рискуют столкнуться с глаукомой.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» предупредил россиян об опасности сдерживания слез. Врач заявил, что недостаточное количество слезы может привести к проблемам со зрением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok