Россиянам назвали неожиданную причину проблем со зрением

Врач Дементьев заявил, что заболевания ЖКТ могут вызывать синдром сухого глаза

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова назвали неожиданную причину глазных заболеваний. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалисты заявили, что проблемы со зрением могут возникать из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Взаимосвязь между кишечником и глазами кажется странной, но на самом деле появляется все больше исследований, подтверждающих, что есть взаимосвязь между хеликобактер пилори (бактерия, вызывающая воспалительные процессы — прим. «Ленты.ру»), которая находится в желудке, дисбактериозом, который, как известно, протекает в кишечнике, и заболеваниями, связанными с глазами», — рассказала Миронова.

Дементьев отметил, что заболевания ЖКТ могут вызывать синдром сухого глаза. Также, по его словам, проблемы с этой группой органов могут провоцировать увеит — хроническое воспаление сосудистой оболочки глаза. Кроме того, люди с хеликобактер пилори рискуют столкнуться с глаукомой.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» предупредил россиян об опасности сдерживания слез. Врач заявил, что недостаточное количество слезы может привести к проблемам со зрением.