Врачи призвали россиян не сдерживать слезы

Врач Дементьев заявил, что сдерживание слез может привести к спазму век
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Freepik

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Фурман рассказали об опасности сдерживания слез. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», они призвали россиян не стесняться плакать.

«Сдерживание слез может привести к опасным последствиям. Если мы сдерживаем слезы, то что может быть? При недостатке слезы развивается синдром сухого глаза», — заявил Дементьев.

Также, по его словам, недостаточное количество слезы может спровоцировать спазм век и глазодвигательных мышц. «Когда человек пытается запретить себе плакать, он рефлекторно сжимает веки, и это рефлекторное сжимание может вызывать спазм», — объяснил специалист. Он добавил, что в конечном итоге сдерживание плача приводит к дистрофии сетчатки — патологическому процессу, при котором разрушаются клетки сетчатки.

Фурман также отметила, что человек, сдерживающий слезы, подавляет свои эмоции. Рано или поздно это может привести к паническим атакам, а также к тревожным и депрессивным расстройствам, предупредила врач.

Ранее Дементьев в эфире программы «О самом главном» назвал неожиданный симптом, который может сигнализировать об опухоли мозга. По его словам, на появление новообразования может указывать одно изменение, связанное с глазами.

