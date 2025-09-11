Интернет и СМИ
14:38, 11 сентября 2025

Россиянам назвали неожиданный симптом опухоли мозга

Офтальмолог Дементьев заявил, что косоглазие может быть симптомом опухоли мозга
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный симптом, который может сигнализировать об опухоли мозга. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

По словам Дементьева, о новообразовании в мозге может свидетельствовать косоглазие. «Иногда приходят пациенты к офтальмологу, мы смотрим, что патологии глаза нет. Но глаз сместился в строну. И при обследовании у невролога мы находим уже патологию в головном мозге», — заявил офтальмолог.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала правило, связанное с сильной головной болью. Она призвала россиян не принимать обезболивающие больше 12 дней и пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исключить злокачественные опухоли в мозге.

До этого Малышева назвала другой неочевидный симптом опухоли мозга. По ее словам, о новообразовании может говорить боль в глазу.

