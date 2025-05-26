Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали связанное с сильной головной болью правило

Малышева заявила, что нельзя принимать таблетки от головной боли более 12 дней
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале правило, связанное с сильной головной болью. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

«Правило такое: если вы больше 12 дней не можете справиться с головной болью, таблетки от боли нужно прекращать пить. Они никакой пользы вам не принесут», — констатировала Малышева. Она уточнила, что если принимать лекарства дольше указанного срока, то голова начнет болеть от медикаментов.

Если сильная боль не проходит в течение 12 дней, Малышева призвала обращаться к врачу. Она добавила, что специалист назначит обследования мозга, в частности, магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исключить злокачественные опухоли.

Ранее Малышева назвала признак надвигающегося инсульта. По ее словам, об этом может свидетельствовать громоподобная головная боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    В России школьники устроили массовую драку на выпускном

    Треть инженеров радиоэлектроники в России выбрали продажи

    В Британии сравнили отношение США к Украине при Байдене и Трампе

    Девушка сбежала с мужем сестры через сутки после своей свадьбы

    ФСБ назвала количество обнаруженных подпольных оружейников в 58 регионах России

    По факту пропажи ребенка у реки в Бурятии возбудили уголовное дело

    Американские «Патриоты» оказались бессильны перед «Искандером»

    49-летний популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу

    Россиянам назвали связанное с сильной головной болью правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости