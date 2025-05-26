Россиянам назвали связанное с сильной головной болью правило

Малышева заявила, что нельзя принимать таблетки от головной боли более 12 дней

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале правило, связанное с сильной головной болью. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

«Правило такое: если вы больше 12 дней не можете справиться с головной болью, таблетки от боли нужно прекращать пить. Они никакой пользы вам не принесут», — констатировала Малышева. Она уточнила, что если принимать лекарства дольше указанного срока, то голова начнет болеть от медикаментов.

Если сильная боль не проходит в течение 12 дней, Малышева призвала обращаться к врачу. Она добавила, что специалист назначит обследования мозга, в частности, магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исключить злокачественные опухоли.

Ранее Малышева назвала признак надвигающегося инсульта. По ее словам, об этом может свидетельствовать громоподобная головная боль.