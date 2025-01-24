Россиянам назвали признак приближающегося инсульта

Врач Малышева назвала громоподобную головную боль признаком скорого инсульта

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и невролог Андрей Русаков в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам признак приближающегося инсульта. Выпуск с предостережением специалистов доступен на сайте телеканала.

Русаков рассказал, что из-за кровоизлияния в мозг может появиться объемное образование, которое давит на мозговую оболочку и находящиеся рядом нервы и сосуды. «Это вызывает громоподобную [головную] боль», — назвал специалист признак скорого инсульта.

Малышева также добавила, что следует знать и другие симптомы этой «сосудистой катастрофы». Она напомнила, что к ним относятся асимметричная улыбка, невозможность поднять конечность, а также нечеткость речи.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об инсульте. Он заявил, что оральные контрацептивы не повышают риск его возникновения.