Доктор Мясников развеял распространенный миф об инсульте

Врач Мясников опроверг миф, что оральные контрацептивы повышают риск инсульта

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф о том, что прием оральных контрацептивов провоцирует инсульт. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что прием противозачаточных препаратов повышает риск развития инсульта. Медик объяснил, что раньше в подобных препаратах содержались большие дозы эстрогенов, и по этой причине их прием действительно мог провоцировать недуг. «Те дозы эстрогена повышали свертываемость, вели к тромбозам», — уточнил врач.

«Но наука не стоит на месте, эстрогены [используются] в других формах, их дозу уменьшили до минимальной», — заявил врач и подчеркнул, что сегодня прием оральных контрацептивов считается безопасным.

Ранее Мясников развеял еще один миф об инсульте. Доктор назвал несусветной глупостью мнение о том, что для профилактики инсульта нужно ежегодно проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы.