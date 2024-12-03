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11:53, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял распространенный миф об инсульте

Врач Мясников опроверг миф, что оральные контрацептивы повышают риск инсульта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф о том, что прием оральных контрацептивов провоцирует инсульт. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что прием противозачаточных препаратов повышает риск развития инсульта. Медик объяснил, что раньше в подобных препаратах содержались большие дозы эстрогенов, и по этой причине их прием действительно мог провоцировать недуг. «Те дозы эстрогена повышали свертываемость, вели к тромбозам», — уточнил врач.

«Но наука не стоит на месте, эстрогены [используются] в других формах, их дозу уменьшили до минимальной», — заявил врач и подчеркнул, что сегодня прием оральных контрацептивов считается безопасным.

Ранее Мясников развеял еще один миф об инсульте. Доктор назвал несусветной глупостью мнение о том, что для профилактики инсульта нужно ежегодно проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы.

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