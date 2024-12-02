Доктор Мясников назвал несусветной глупостью один миф об инсульте

Мясников развеял миф, что для профилактики инсульта нужно проходить МРТ головы

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф об инсульте. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что для профилактики инсульта нужно ежегодно проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы. «Глупость это несусветная, трата денег, и вообще ни о чем не говорит, хоть каждый день делай», — пояснил специалист.

Медик объяснил, что на МРТ можно увидеть только последствия инсульта, если он уже произошел. Для профилактики инсульта Мясников рекомендовал контролировать уровень холестерина и сахара, а также маркеров воспаления.

Ранее Мясников оценил эффективность МРТ при болях в спине. Медик заявил, что этот метод исследования не дает полезной для лечения информации. Доктор посоветовал для лечения недуга сбросить лишний вес, много двигаться и регулярно заниматься лечебной гимнастикой.