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13:03, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал несусветной глупостью один миф об инсульте

Мясников развеял миф, что для профилактики инсульта нужно проходить МРТ головы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф об инсульте. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что для профилактики инсульта нужно ежегодно проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы. «Глупость это несусветная, трата денег, и вообще ни о чем не говорит, хоть каждый день делай», — пояснил специалист.

Медик объяснил, что на МРТ можно увидеть только последствия инсульта, если он уже произошел. Для профилактики инсульта Мясников рекомендовал контролировать уровень холестерина и сахара, а также маркеров воспаления.

Ранее Мясников оценил эффективность МРТ при болях в спине. Медик заявил, что этот метод исследования не дает полезной для лечения информации. Доктор посоветовал для лечения недуга сбросить лишний вес, много двигаться и регулярно заниматься лечебной гимнастикой.

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