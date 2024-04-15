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19:43, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о неочевидном симптоме опухоли мозга

Врач Малышева: головная боль и боль в глазу могут быть симптомами опухоли мозга

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что головная боль, сопровождающаяся сильной болью в глазу, может свидетельствовать об опухоли мозга. Выпуск передачи, в котором врачи предупредили о неочевидном симптоме недуга, доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что опухоль мозга может располагаться близко к глазнице. «Опухоль прорастает, давит на глаз или на нерв, иннервирующий глаз, из-за чего появляется боль в области глаза», — объяснил Гандельман. «Необычная причина боли в глазу, не офтальмологическая — это опухоль мозга, расположенная рядом с глазом», — добавила Малышева.

Помимо этого, медики отметили, что сильная головная боль, которая сопровождается болью в глазу, может также быть признаком приступа глаукомы, а также мигрени.

Ранее Малышева и Гандельман предупредили россиян о распространенной привычке, которая может привести к слабоумию. По словам врачей, риск развития недуга повышает поздний ужин.

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      Олег Давыдов
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