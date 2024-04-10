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20:42, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о повышающей риск слабоумия распространенной привычке

Врач Гандельман заявил, что поздний ужин повышает риск старческого слабоумия

Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян о распространенной привычке, которая может привести к слабоумию. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Гандельмана, ученые провели исследование, которое показало, что поздний ужин повышает риск развития старческого слабоумия. Малышева уточнила, что речь идет о приеме пищи после девяти часов вечера.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления. Для снижения риска развития слабоумия он также посоветовал включить в рацион морскую рыбу.

Перед этим Гандельман назвал еще один способ защиты от деменции. Кардиолог сообщил, что избежать развития этого заболевания поможет работа на даче.

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      Евгения Наумова
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