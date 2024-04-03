Россиянам дали советы для снижения риска деменции

Врач Мясников рекомендовал для снижения риска деменции лечить гипертонию

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры. Советы для снижения риска слабоумия в старости доктор дал россиянам в эфире программы «О самом главном», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В первую очередь Мясников рекомендовал для снижения риска развития деменции лечить гипертонию. «Неконтролируемое давление, как оказалось, опередило все факторы риска развития деменции, потому что микрососудистые изменения головного мозга стоят на первом месте, опережая Альцгеймер и другие дегенеративные болезни», — отметил медик.

Специалист также рекомендовал для профилактики деменции есть больше морской рыбы. «Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав морской рыбы, являются мощным продуктом для лечения деменции и для профилактики. (...) Это более продуктивно, чем даже лекарства», — подчеркнул Мясников.

Медик также посоветовал для снижения риска деменции «интересоваться жизнью» — театрами, книгами, политическими событиями. «Когда ты следишь за всем этим, у тебя тренировка мозги идет куда быстрее, чем механическое запоминание», — заключил доктор.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что употребление гречки снижает риск развития деменции. Специалист объяснил, что гречка способствует выработке нейронных связей.